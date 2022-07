Giovedì 21 luglio 2022 - 18:06

Veneto, Zaia: buon lavoro al nuovo presidente Albergatori Jesolo

"Una delle prime località balneari d'Europa"

Venezia, 21 lug. (askanews) – “Buon lavoro a Pierfrancesco Contarini. Guidare un’Associazione di imprenditori turistici così rilevante in una delle prime località balneari d’Europa è un impegno importante e gratificante”. Con queste parole, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si complimenta con il nuovo Presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori, nominato oggi dall’Assemblea dei soci.“Il ruolo delle strutture ricettive in una fase storica come questa, nella quale il turismo si sta rilanciando dopo la pandemia – aggiunge Zaia – è fondamentale. I nostri albergatori e operatori del settore in questo sono maestri, e continueranno a esserlo, a Jesolo come altrove”.