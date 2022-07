Giovedì 21 luglio 2022 - 16:05

Lombardia, Pd: Fontana accodato a Salvini, non fa interessi Nord

Lega e Fi, facilitati da M5s, hanno fatto scelta sciagurata

CONDIVIDI SU:





















Milano, 21 lug. (askanews) – “Il presidente Fontana, accodandosi ancora una volta a Salvini, non ha fatto il bene dei cittadini e delle imprese lombarde, che non hanno più un governo autorevole che li difenda dall’impennata dei costi energetici e dell’inflazione”. Lo hanno scritto in una nota il segretario regionale del Pd Lombardia Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul, a proposito del commento del presidente della Regione, Attilio Fontana, sulla crisi di Governo. “La Lega è nata dicendo di voler fare gli interessi del Nord, proprio quel Nord che con il voto di ieri ha tradito malamente” hanno aggiunto.“Lega e Forza Italia, facilitati da una presa di posizione improvvida del Movimento 5 Stelle, hanno fatto una scelta sciagurata: hanno buttato via una stagione per l’Italia di credibilità internazionale e di riforme, hanno messo a rischio i soldi europei del Pnrr con cui potremmo fare importanti investimenti e tutto questo mentre il Paese soffre per problemi inediti e molto gravi” hanno aggiunto.