Giovedì 21 luglio 2022 - 13:13

Lombardia, Fontana: dimissioni per election day? Cosa mai sentita

"Non lo so, lo sento adesso per la prima volta"

CONDIVIDI SU:





















Milano, 21 lug. (askanews) – “Non lo so, è una cosa che ho sentito adesso per la prima volta”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito dell’ipotesi di sue dimissioni per concludere in anticipo la consigliatura, la cui scadenza naturale è marzo 2023, e puntare così su un accorpamento delle elezioni regionali con le politiche in autunno. Nelle scorse settimane sia Fontana sia la vice presidente della Regione, Letizia Moratti, hanno dato la propria disponibilità a candidarsi per il centrodestra.