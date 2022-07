Giovedì 21 luglio 2022 - 17:00

Lombardia, Fi: Pd senza vergogna, con M5s è responsabile crisi

Propaganda sterile, italiani e lombardi non si faranno abbindolare

Milano, 21 lug. (askanews) – “Il Pd lombardo è senza vergogna: dopo avere strumentalizzato il dramma del Covid per guadagnare consensi in Lombardia, oggi tenta goffamente di attribuire a Fi e Lega la responsabilità di una crisi di cui loro e i 5Stelle sono gli unici colpevoli”. Lo ha scritto in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Lombardua.“Per mesi – ha proseguito – Pd e 5Stelle hanno minato dall’interno l’operato dell’esecutivo con i loro ricatti e trabocchetti. L’ultimo sgambetto è avvenuto con la risoluzione Casini, un documento volutamente provocatorio e irricevibile per come è stato formulato”.“Il colmo del ridicolo – ha continuato – è che in Lombardia gli uomini di Calenda stiano flirtando non solo con i dem, ma anche con il Movimento 5Stelle: un’armata Brancaleone dal sapore di inciucio. Gli italiani e i lombardi – ha concluso – non si faranno abbindolare da una propaganda sterile. Per il bene della nostra Regione e del Paese gli esponenti dem e i grillini devono restare confinati all’opposizione”.