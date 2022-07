Giovedì 21 luglio 2022 - 15:07

Lombardia, Di Marco(M5s): servizio di Trenord non all’altezza

Capogruppo denuncia altra mattinata di soppressioni e ritardi

Milano, 21 lug. (askanews) – “Dopo il disastro di ieri, non sono stati in grado di risolvere nulla. Gli appelli all’assessore Terzi e la richiesta dellassunzione di responsabilità da parte dei vertici dell’azienda sono caduti nel vuoto. Peggio, sono arrivate solamente giustificazioni sconfortanti”. Lo ha scritto in una nota il capogruppo del M5s nel Consiglio regionale della Lombardia, Nicola Di Marco.“Quand’è che Regione Lombardia smetterà di comportarsi come l’ufficio marketing di Trenord e deciderà finalmente di governare il caos che regna incontrastato nel trasporto pubblico ferroviario regionale? Questo non è un servizio all’altezza dei cittadini lombardi” ha proseguito Di Marco.“Stamattina trovare un treno in banchina era difficile quanto trovare l’assessore in Commissione. Il centrodestra, che governa Regione Lombardia, per sua stessa ammissione si occupa di treni solo quando deve decidere in quali stazioni e su quali tratte le conviene di più, in termini di ritorno elettorale, far viaggiare i treni nuovi o quando deve aumentare le tariffe” ha concluso l’esponente pentastellato.