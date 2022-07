Giovedì 21 luglio 2022 - 18:22

Lombardia, Azione: serve un Draghi lombardo e coalizione affidabile

Con M5s non si può parlare coerentemente di coalizione per regionali

Milano, 21 lug. (askanews) – “Il Movimento 5 Stelle, ormai, ha dimostrato di essere inaffidabile per parlare coerentemente di coalizione per le regionali” in Lombardia. Lo ha scritto in una nota il consigliere regionale lombardo e segretario regionale di Azione, Niccolò Carretta, in relazione alla caduta del Governo Draghi e le valutazioni del M5s regionale.Sulla coalizione per le regionali del 2023, ha aggiunto Carretta, “Azione ha un pensiero molto chiaro: l’agenda di Draghi deve essere la stella polare per costruire il programma delle prossime elezioni regionali che deve essere portato avanti da una figura di alto profilo lombardo credibile e riconosciuta dai cittadini”.Carretta ha infine osservato che è “triste vedere Forza Italia che continua inspiegabilmente a posizionarsi come ruota di scorta di una Lega sempre meno istituzionale e responsabile, anche in Consiglio Regionale. I cittadini e le imprese, soprattutto al Nord, non dimenticheranno facilmente le responsabilità gravissime di chi ha fatto cadere Draghi andando contro il Paese”.