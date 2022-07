Giovedì 21 luglio 2022 - 12:51

Governo, Moratti: crisi molto dannosa per gli italiani

Credo unica soluzione possibile sia ovviamente quella delle urne

Milano, 21 lug. (askanews) – “Credo che questa crisi di governo sia molto dannosa per gli italiani”. Lo ha detto la vice presidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, durante un punto stampa sotto la sede della Regione.“Viviamo in un momento di grande difficoltà: abbiamo una pandemia che non è ancora risolta, abbiamo una guerra nel nostro continente, abbiamo una crisi energetica che porta a un aumento delle bollette per tutte le famiglie e per le imprese, soprattutto quelle medio piccole, abbiamo un’inflazione galoppante, io mi sarei augurata di poter continuare ad avere un governo autorevole, forte, che potesse continuare ad affrontare i problemi che i cittadini e le imprese hanno e che ci troveremo ad affrontare in un autunno difficile”, ha aggiunto.“Purtroppo così non è stato e credo che l’unica soluzione possibile sia ovviamente quella delle urne” ha concluso Moratti.