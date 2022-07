Giovedì 21 luglio 2022 - 14:53

Corrotti (FdI): Zingaretti dica se vuole poltrona in Parlamento

Se si candida dia subito le dimissioni da governatore Lazio

Roma, 21 lug. (askanews) – La crisi di Governo e la vicenda che ha portato Mario Draghi alle dimissioni stanno, in queste ore, avendo ripercussioni anche a livello locale. In particolare la partita del voto nazionale nel Lazio sta iniziando ad animare il dibattito anche considerando che, nel 2023 i laziali torneranno alle urne per eleggere il nuovo presidente, il dopo Zingaretti. E oggi Laura Corrotti, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, rilancia quella che è più di una voce, la possibilità che il governatore si candidi alle elezioni nazionali.“Zingaretti dopo aver tentato più volte di scappare dalla Regione Lazio per fare prima il ministro del governo Conte-bis e poi il sindaco di Roma, ora tenterà la scalata in Parlamento pur di lasciare il ruolo di governatore”, dice Corrotti. “Se si vuole candidare in Parlamento la Regione Lazio deve tornare al voto oggi: per Zingaretti il salto senza le dimissioni è formalmente possibile ma moralmente inaccettabile nei confronti dei cittadini laziali che subiscono da ormai dieci anni le conseguenze di una giunta disastrosa”, aggiunge la consigliera regionale del Lazio.