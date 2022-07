Mercoledì 20 luglio 2022 - 11:03

Toti: ho ascoltato Draghi e sono ancora più convinto di votarlo

Progetto modernizzazione che si oppone a fuga da responsabilità

CONDIVIDI SU:





















Roma, 20 lug. (askanews) – “Dal primo istante abbiamo detto che avremmo votato la fiducia a Mario Draghi, oggi dopo aver sentito il discorso del premier la voteremo orgogliosamente. Il progetto di modernizzazione dell’Italia tracciato dal presidente del Consiglio si contrappone in modo netto alla fuga dalla responsabilità del dibattito politico di queste ore. Il Governo vada avanti deciso, il nostro compito invece è quello di lavorare per cambiare la politica e ridare al Paese progetti e una classe dirigente all’altezza. Ricreazione finita: governare vuol dire decidere e fare per l’Italia e gli italiani! Noi ci siamo”. Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti.Pol/Bac/Int13