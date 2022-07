Mercoledì 20 luglio 2022 - 18:19

L’analisi di Renzi

"Oggi è la scomparsa dei moderati del centrodestra"

Roma, 20 lug. (askanews) – La crisi di governo è “grottesca” ed è stata voluta da Giuseppe Conte, ma il voto di Lega e Fi certifica anche la “scomparsa dei moderati del centrodestra”, si sta “giocando col fuoco”. Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi parlando in Senato. “Noi voteremo la fiducia al presidente Draghi”, ha spiegato. “Oggi è l’ultima puntata del vostro reality show, decidete da che parte stare. Oggi o si va avanti con Draghi o si va a casa. Questo deve essere di comune condivisione”.E, ha aggiunto, “nulla sarà più come prima da domani mattina. Lo dico partendo dalla sinistra. Non so come qualcuno di voi possa pensare dopo questo disastro di allearsi con M5s alle prossime elezioni. Noi saremo da un’altra parte. Con la stessa franchezza dico alla destra: sono i moderati del centrodestra che oggi segnano la loro scomparsa politica, piaccia o non piaccia questo è un dato di fatto”. Ha concluso Renzi: “Qui si sta scherzando col fuoco. I prossimi sei mesi saranno complicati”.Adm/Int2