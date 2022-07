Martedì 19 luglio 2022 - 18:04

Regioni: bene Accordo Partenariato da 75 mld Italia-Ue per coesione

Firmato oggi da ministra Carfagna e commissaria Ferreira

CONDIVIDI SU:





















Roma, 19 lug. (askanews) – “Ottimo lavoro, quello svolto dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna ed il Commissario europeo per la Coesione, Elisa Ferreira. L’accordo di Partenariato firmato oggi, alla cui elaborazione ha dato un significativo contributo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, assegna al nostro Paese 42,7 miliardi di euro nel 2021-2027 che, con il cofinanziamento nazionale, portano la dotazione totale della politica di coesione a 75 miliardi, la cifra più alta mai ottenuta dall’Italia”. Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore all’Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao, coordinatore della Commissione Affari Europei ed Internazionali della Conferenza delle Regioni e Province autonome che ha elaborato il contributo delle Regioni alla proposta nazionale di accordo di partenariato.“Ora serve – ha aggiunto Armao – attivare anche le risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) necessarie per facilitare e velocizzare la spesa della programmazione europea. E’ un momento cruciale – ha concluso il Coordinatore della Commissione Affari Europei ed Internazionali della Conferenza delle Regioni – per rilanciare la competitività e l’innovazione dell’Italia che passa dal superamento del divario economico e sociale tra il Nord e il Sud e dal riconoscimento della condizione di insularità che, in attesa dell’imminente modifica dell’art. 119 della Costituzione, per la prima volta entra a pieno titolo nell’accordo”.