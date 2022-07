Martedì 19 luglio 2022 - 16:00

Marsilio(Fdi):sto con i seimila Sindaci che non firmano per Draghi

"Mettiamo schede nelle urne al posto di raccogliere firme"

CONDIVIDI SU:





















Milano, 19 lug. (askanews) – “Mettiamo le schede dentro le urne al posto di raccogliere firme”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a Time line su Sky. Marsilio ha diffuso una nota assieme al presidente della Regione siciliana Musumeci e al presidente delle Marche Acquaroli, hanno espresso disaccordo con la petizione dei sindaci pro-Draghi che ha già raccolto quasi duemila firme di primi cittadini di tutti i partiti.“Faccio presente – ha detto Marsilio – che mancano almeno altri seimila sindaci che non hanno firmato questo appello. Io sto con loro, che non hanno firmato questo appello irrituale, mai visto prima, per mantenere qualcuno sulla poltrona di presidente del Consiglio.Secondo Marsilio, “non si va al voto solo perché una parte politica sa di perdere le elezioni, tanto più dopo la rottura con Conte. Io mi auguro – ha concluso – che il centodestra di governo che si sta riunendo acquisisca questa consapevolezza del gioco che sta facendo il pd che cerca di salvare la propria posizione di potere che governa da dieci anni senza aver mai vinto un’elezione e si restituisca la parola ai cittadini italiani”.