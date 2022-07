Martedì 19 luglio 2022 - 14:54

Governo, Di Maio: Conte ha già deciso, suo partito non vota fiducia

Sta scommettendo sul voto anticipato, ma crollerà nei sondaggi

Roma, 19 lug. (askanews) – “Diciamo la verità, il partito di Conte ha già deciso di non votare la fiducia al governo Draghi. Conte sta scommettendo sul voto anticipato, ma sarebbe un ulteriore crollo nei sondaggi”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, intervenendo in assemblea congiunta dei parlamentari di Insieme per il futuro.