Martedì 19 luglio 2022 - 14:50

Di Maio: Conte è responsabile della crisi, i cittadini lo sanno

Dovremmo occuparci di problemi reali

Roma, 19 lug. (askanews) – “Siamo in una situazione surreale, dovevamo occuparci di problemi reali del Paese, pensando a famiglie e imprese, ma siamo invece in mezzo a una crisi di governo. La maggioranza dei cittadini sa chi è il responsabile di questa crisi, ha un nome e cognome: è Giuseppe Conte”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, intervenendo all’assemblea congiunta dei parlamentari di Insieme per il futuro.Gal/Int2