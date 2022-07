Martedì 19 luglio 2022 - 18:04

Crippa: se Draghi apre a punti M5s ingiustificabile no a fiducia

'Ascolteremo cosa dirà in Parlamento il premier: la variabile è quella'

Roma, 19 lug. (askanews) – “C’è una variabile: Draghi deve dire qualcosa. L’oggetto è cosa dirà Draghi e come si reagirà alle dichiarazioni di Draghi. Ribadisco la mia posizione: ascolteremo il discorso di Draghi in aula domani. Trovo chiaro che, se aprirà ai principali temi posti all’interno dei 9 punti da parte del M5s, non confermare la fiducia diventa ingiustificabile”. Il capogruppo M5s alla Camera Davide Crippa, al termine della riunione della Conferenza dei capigruppo conferma quanto comunicato in chat ai suoi deputati.