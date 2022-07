Martedì 19 luglio 2022 - 17:26

Borsellino, minuto di silenzio in Consiglio regionale Piemonte

Aula approva all'unanimità riutilizzo beni confiscati a mafie

Torino, 19 lug. (askanews) – Il Consiglio regionale del Piemonte ha osservato nel pomeriggio un minuto di silenzio, alle 16.58, in onore del sacrificio del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta, a trent’anni dall’attentato di Via D’Amelio, il 19 luglio 1992.Il minuto di silenzio è stato preceduto dall’approvazione all’unanimità della proposta di delibera regionale (Dcr) sul riutilizzo dei beni immobili confiscati alle mafie, che da quest’anno prevede l’utilizzo degli stessi anche per ospitare uffici, comandi e alloggi per gli operatori di polizia locale.