Lunedì 18 luglio 2022 - 13:01

Sulle comunicazioni di Draghi il Parlamento dovrà votare la fiducia

Mercoledì il voto di Senato e Camera

CONDIVIDI SU:





















Roma, 18 lug. (askanews) – Saranno comunicazioni con dibattito fiduciario, quindi votazione con la chiama nominale dei parlamentari, quelle che mercoledì il premier Mario Draghi rivolgerà al Parlamento. E’ quanto chiarisce la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che tornerà a riunirsi domani alle 16,30 per definire l’orario in cui si aprirà la seduta.La prassi prevede che si cominci dal Senato e che poi il premier consegni a Montecitorio il testo del suo intervento, per poi aprire il dibattito su cui si voterà.Gal/Int13