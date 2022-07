Lunedì 18 luglio 2022 - 13:14

Governo, Bonaccini: spero che Draghi trovi condizioni per proseguire

Conte rifletta, altrimenti si prenda atto dei numeri in parlamento

Bologna, 18 lug. (askanews) – “Mi auguro che Draghi possa trovare le condizioni per proseguire. Ho visto appelli che forse non erano così attesi. Ho visto dichiarazioni del mondo del Terzo Settore, di tante associazioni di volontariato di Legambiente perché si rendono conto che il momento merita di avere un governo”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in collegamento a L’Aria che tira su La7.“Mi auguro che Conte rifletta – ha aggiunto Bonaccini -. Voglio essere fiducioso che possa arrivare una conferma positiva a proseguire con Draghi bis altrimenti si prenda atto dei numeri che ci saranno in parlamento”.