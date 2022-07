Sabato 16 luglio 2022 - 17:11

Basilicata, Moles: donare sangue senza voltarsi dall’altra parte

Carenza a livelli di guardia, lucani compiano gesto responsabilità

Roma, 16 lug. (askanews) – “La carenza di sangue in Basilicata ha raggiunto livelli di guardia. Il problema, che riguarda tutto il territorio nazionale, e’ dovuto alla ripresa degli interventi chirurgici dopo il Covid e alla diminuzione delle donazioni, fisiologica nel periodo estivo. Chi sta male o deve subire una operazione però non va in vacanza e ha bisogno dell’aiuto di tutti coloro che possono donare”. Così Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e Commissario di Forza Italia in Basilicata.“Invito tutti i lucani a compiere un gesto di grande responsabilità e di altruismo e di recarsi a donare il sangue presso gli ospedali dove è attivo il servizio o presso i centri Avis di Matera e di Potenza e dei vari comuni, che sono ininterrottamente al lavoro per far fronte all’emergenza. Abbiamo tutti il dovere di dare il nostro contributo senza voltarci dall’altra parte”, conclude Moles. #chidonailsanguedonalavita”