Venerdì 15 luglio 2022 - 18:00

Meloni:Salvini predilige ritorno alle urne, ha posizione chiara

Non vedo divergenze nel centrodestra. Berlusconi esclude premier calato dall'alto, segnale importante.

Milano, 15 lug. (askanews) – Nel centrodestra sul futuro del governo “Mi pare che le posizioni non siano così divergenti. Mi pare che Salvini e la Lega stiano tenendo una posizione abbastanza chiara che predilige ritorno alle urne, lo stesso Berlusconi che pure sta tenendo una posizione più articolata ha almeno escluso la possibilità che si possa immaginare un nuovo governo con un altro personaggio calato dall’alto, e questo mi pare un segnale importante”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in un’intervista al Corriere.it.“Siamo tutti alleati in una coalizione che presumo, spero compattamente, lavorerà per affrontare le prossime elezioni possibilmente per vincerle ma in cui le differenze ci sono sempre state”, ha proseguito Meloni, che poi ha aggiunto: “Considerei molto grave se invece gli alleati si prestassero, addirittura in assenza di Mario Draghi, a portare avanti la legislatura insieme al pd o addirittura col movimento 5 Stelle, ma mi pare che nessuno si sia detto disponibile”.