Governo,Lombardi (M5S): smantellamento progressivo dei nostri temi

"No al Dl Aiuti non per le norme sull'inceneritore di Roma"

Roma, 15 lug. (askanews) – “Adesso ci raccontano la balla che abbiamo fatto tutto per l’inceneritore di Roma. Lo dico da romana e da rappresentante dei 5 stelle: chissenefrega dell’inceneritore, il tema non è questo. Il punto è stato lo smantellamento progressivo nei mesi del Governo Draghi dei punti che erano imprescindibili per noi”. Lo ha affermato all’emittente radiofonica New Sound Level Roberta Lombardi, assessore alla transizione ecologica della Regione Lazio e coordinatore del comitato naizonale Enti locali del M5s.Lombardi ha ricostruito così la vicenda delle norme sul termovalorizzatore di Roma inserite nel Dl Aiuti, che hanno portato il M5s a non votare la fiducia in Senato: “Arriva il decreto aiuti, qualche giorno prima Gualtieri annuncia che ha deciso, nonostante il suo programma non lo prevedesse, di realizzare l’inceneritore. Lui tratta direttamente con palazzo Chigi. I ministri competenti, Cingolani in primis, non sanno nulla di questa cosa, lunedì viene calendarizzato il decreto in Cdm e quindi chiamo i miei ministri che mi dicono che non sapevano nulla. Il venerdì a me arriva su WhatsApp dalla mia responsabile della Commissione energia nella conferenza Stato Regioni una bozza del decreto aiuti. Io l’ho girato ai miei ministri per avvertirli, perché lunedì alle 18 devono votare il decreto. Beh, loro il lunedì alle 15 ancora non lo avevano ancora”.“Quindi – ha sottolineato Lombardi – quando andiamo a dire ‘mi sono stufato di questo modo di lavorare’, avremo un filino di diritto di non essere dei meri ratificatori? Il sangue te lo do volentieri, ma deve essere anche una mia libera scelta. Io non voglio fare il donatore di cuore da vivo, aspettate almeno che sia morto e poi prendetevi pure tutti gli organi. Ecco perché ieri non abbiamo votato la fiducia, come ha fatto la Lega sul Green Pass e lui (Draghi, NdR) non si è dimesso, come ha fatto Italia Viva sulla riforma Cartabia e lui non si è dimesso. Vista la modalità gli abbiamo detto ‘su questo provvedimento dateci il modo di dissentire, non mettete la fiducia’. E che fanno? Mettono la fiducia”.