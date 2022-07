Venerdì 15 luglio 2022 - 15:19

Governo,De Luca: Italia va avanti a fiammate, come M5S o Salvini

FdI assorbe voti Lega, ma rischiamo altra mezza fiammata

CONDIVIDI SU:





















Napoli, 15 lug. (askanews) – “L’Italia va avanti per fiammate, come quella del M5S o quella dei Salvini, che poi sono finite come sono finite. In verità c’è stata un’altra fiammata con Renzi che si è esaurita due anni”. A dirlo è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta Facebook del venerdì. Il governatore poi evidenzia che oggi “Fratelli d’Italia sta assorbendo i voti della Lega, ma siamo qui nella banalità politica perché per capacità governo siamo a zero e rischiamo un’altra mezza fiammata”. “Immagino la sostituzione di Draghi con la Meloni” conclude ironizzando.