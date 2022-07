Venerdì 15 luglio 2022 - 15:28

De Luca: minsitero Salute inesistente è ‘fumo con la manovella’

In relazione ad una penalizzazione vergognosa della regione

Napoli, 15 lug. (askanews) – “Il problema non è quello di esprimere dichiarazioni critiche contro questa o quella azione del governo, ci mancherebbe altro. Io sto facendo una battaglia contro il ministero della Salute che considero un ministero totalmente inesistente, ‘fumo con la manovella’. In relazione ad una penalizzazione vergognosa della regione Campania”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, durante la diretta Facebook del venerdì sulla ripartizione dei fondi per la sanità. “Si combatte, si fanno le battaglie tenendo conto possibilmente degli interessi generali del nostro paese” conclude De Luca.