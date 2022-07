Venerdì 15 luglio 2022 - 14:16

Conte consulta ancora i vertici M5s (e c’è la smentita delle dimissioni dei ministri pentastellati)

Mattinata di colloqui a Roma per il leader dei Cinque Stelle

Roma, 15 lug. (askanews) – Mattinata di colloqui a Roma per il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte nella sede M5s a Campo Marzio, il giorno dopo l’apertura della crisi di governo.Conte è stato raggiunto poco dopo il suo arrivo dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, impegnato ieri invano in un estremo quanto vano tentativo di evitare le dimissioni di Draghi cercando soluzioni alternative al voto di fiducia del Senato sul dl aiuti su cui si è consumato lo strappo dei cinque stelle di Conte. In giornata dovrebbe riprendere il confronto fra Conte e i membri del Consiglio nazionale, aggiornato nella tarda serata di ieri. I Cinque stelle non si sono ancora espressi sulla opportunità che Draghi mantenga o ritiri le sue dimissioni. E Beppe Grillo continua a restare per ora in silenzio.Circolata e poi smentita l’ipotesi delle dimissioni dei ministri del M5s. “In mattinata c’è stato un confronto tra Conte e la delegazione di governo sulla complessità della situazione; confronto che ha ribadito l’unità e la compattezza del M5S” mentre “rispetto ad alcune ricostruzioni apparse sugli organi di stampa, si smentisce che il Presidente Conte abbia chiesto le dimissioni dei ministri”, fanno sapere fonti M5s.Tor/Afe/Int14