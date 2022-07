Venerdì 15 luglio 2022 - 12:56

Conte chiede dimissioni ministri, in M5s in corso confronto

Si valuta la possibilità, molte le n voci contrarie

Roma, 15 lug. (askanews) – Le dimissioni dei ministri del M5s sono “un’ipotesi sul tavolo”, ma ancora non è stata presa una decisione. E’ quanto si apprende da fonti pentastellate, il giorno dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.A chiedere le dimissioni prima delle comunicazioni al Parlamento del presidente del Consiglio Mario Draghi, previste per mercoledì, è stato, secondo quanto si apprende, il leader pentastellato Giuseppe Conte. Sulla questione è in corso un confronto, anche perchè più esponenti di governo, a partire dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, sono contrari.Lo stesso D’Incà, ieri, aveva proposto una mediazione per evitare la fiducia e anche nell’assemblea dei parlamentari si era detto convinto che il mancato sostegno all’esecutivo fosse uno sbaglio.