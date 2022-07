Giovedì 14 luglio 2022 - 14:31

Piemonte, Lega: Riba ha speso esistenza per sviluppo montagne

"Un'opera instancabile in 15 anni alla guida di Uncem"

Torino, 14 lug. (askanews) – “Un uomo che amava la montagna e per la quale ha speso tutta la propria esistenza”. Così il capogruppo regionale della Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente dell’Uncem Lido Riba.“Pur nei distinguo delle rispettive posizioni politiche – aggiunge – abbiamo sempre riconosciuto in Lido Riba la passione e l’impegno per lo sviluppo delle Terre Alte del nostro Piemonte, territori che qualcuno vorrebbe considerare marginali, ma che sono straordinari scrigni di paesaggi, di storia, di tradizioni, di popoli. Un’opera instancabile che ha scandito i suoi 15 anni alla guida dell’Uncem e che oggi non possiamo che onorare. Alla moglie Luciana e ai figli Valeria e Emiliano vanno le nostre condoglianze più sincere”.