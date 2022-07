Giovedì 14 luglio 2022 - 17:02

Napoli, Manfredi: sfida avere porti sostenibili e integrati a città

Il privato ha l'obbligo di investire e far crescere il territorio

Napoli, 14 lug. (askanews) – “A Napoli il porto è una parte del tutto, in ogni foto c’è il Vesuvio e il porto. Vederlo monco di certi investimenti per noi imprenditori è un peccato, è un peccato non essere del tutto integrati nella più grande azienda della città”, ha detto Vittorio Genna, vicepresidente dell’Unione Industriali di Napoli con delega all’Economia del mare durante il convegno “Economia del Mare” organizzato dal Sole 24 Ore.“Gli imprenditori guardano a sinergie con il pubblico con idee comuni da portare avanti insieme. Il privato deve vedere l’investimento come sviluppo per i prossimi anni. Il privato ha l’obbligo di investire e far crescere il territorio, il pubblico può essere solo una molla e ottenere i fondi”.