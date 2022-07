Giovedì 14 luglio 2022 - 13:25

Gualtieri: preoccupa stabilità governo ma dl Aiuti passa

"Dovere di non sprecare grande opportunità Pnrr"

Roma, 14 lug. (askanews) – “Sono preoccupato per la stabilità di governo” ma il decreto aiuti “sarà approvato”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione dei campionati europei di nuoto Roma 2022 in Campidoglio.“Sono preoccupato per la stabilità di governo – ha aggiunto Gualtieri – che è importante in un momento così decisivo in cui abbiamo il Pnrr e abbiamo il dovere di non sprecare questa grande opportunità che ci siamo conquistati in Europa.”.