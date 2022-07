Giovedì 14 luglio 2022 - 13:27

Governo, Renzi a Draghi: deve continuare, nulla giustifica stop

Bisogna chiudere il Pnrr e fare la legge di bilancio

Roma, 14 lug. (askanews) – “Sono un estimatore di Draghi, sono orgoglioso che sia premier, ma con la stessa franchezza bisogna avere il coraggio di dire che nulla giustifica oggi la fermata del governo. Bisogna chiudere il Pnrr e fare la prossima legge di bilancio, e poi fare la campagna elettorale. Ma utilizzare gli schiamazzi di queste ore per bloccare un’attività fondamentale per il sistema Paese sarebbe inaccettabile”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, lanciando un appello al presidente del Consiglio dall’aula del Senato dove si discute la fiducia al governo sul decreto Aiuti.“Draghi deve continuare a fare il presidente del Consiglio perchè serve all’Italia, se oggi sia apre una crisi in altre capitali qualcuno festeggerebbe e io non voglio che accada”, ha aggiunto.