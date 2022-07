Giovedì 14 luglio 2022 - 18:07

Governo, Draghi vede Mattarella, nessuna decisione presa

Attesa per Cdm alle 18.15

Roma, 14 lug. (askanews) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato nel pomeriggio per un colloquio informale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma, a quanto si apprende, nessuna decisione sarebbe stata ancora presa. Per ora è convocato un Consiglio dei ministri alle 18.15, dove il premier dovrebbe comunicare le sue decisioni.Formalmente se il premier dovesse dimettersi, la comunicazione andrebbe fatta prima in Consiglio dei ministri. Perciò ora anche le forze politiche sono in attesa di questo appuntamento. Circola sempre l’ipotesi che si possa tenere un dibattito parlamentare che verifichi se ci sono le condizioni politiche e programmatiche perché questo governo e questa maggioranza continuino.