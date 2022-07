Giovedì 14 luglio 2022 - 13:04

Dl Aiuti, governo chiede la fiducia al Senato

L'esito del voto arriverà nel primo pomeriggio

Roma, 14 lug. (askanews) – Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, ha chiesto la fiducia al Senato sul dl Aiuti. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, scade il 16 luglio.Le dichiarazioni di voto dovrebbero impegnare l’Aula per un tempo stimato di un’ora e 40 minuti. Mentre la chiama per appello nominale dei senatori durerà circa 40 minuti. L’esito del voto dovrebbe arrivare quindi fra meno di due ore e mezza, nel primo pomeriggio.