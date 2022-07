Mercoledì 13 luglio 2022 - 18:17

Lombardia, Pd: confronto con comitati di pendolari essenziale

Tavoli dei quadranti non convocati da 2,5 anni, Terzi chiarisca

Milano, 13 lug. (askanews) – “Sono due anni e mezzo che non sono convocati i Tavoli dei quadranti, un momento di confronto con i pendolari previsto dal contratto servizio e da 30 anni momento di confronto essenziale per chi usa il trasporto pubblico”. Lo hanno evidenziato i consiglieri regionali lombardi del Pd Gigi Ponti e Pietro Bussolati, dopo che l’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Terzi, ha annunciato nella Conferenza sul Tpl ancora una volta, di non volerli convocare, nonostante le reiterate richieste dei pendolari.“Nonostante i tanti disagi che vivono ogni giorno i pendolari, l’assessore Terzi si nega ancora una volta al confronto. Una posizione preoccupante che ci fa chiedere, insieme ai rappresentanti dei viaggiatori nella conferenza del Tpl, chiarezza. La giunta e la maggioranza in consiglio regionale devono spiegare se quella dell’assessore Terzi è una scelta personale o se intendano abolire il tavolo dei quadranti. Per noi sarebbe grave. Non è pensabile che le decisioni sul trasporto pubblico siano prese senza un confronto con chi lo utilizza ogni giorno” hanno aggiunto gli esponenti dem.