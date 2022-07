Mercoledì 13 luglio 2022 - 18:30

Lombardia, M5s: per Lega ‘Prima gli italiani’ vale se non pendolari

Silenziare comitati sarebbe ennesimo atto pubblico di arroganza

Milano, 13 lug. (askanews) – “Silenziare i comitati sarebbe l’ennesimo atto pubblico di sprezzante arroganza, con cui questa amministrazione di centrodestra colpisce i cittadini lombardi. Mi auguro che domani l’assessore chiarisca in Commissione, altrimenti ci dica quali sono gli interlocutori che considera degni”. Così il consigliere regionale lombardo del M5s, Simone Verni, in merito ai rapporti tra la Giunta regionale e i comitati dei pendolari del servizio ferroviario regionale.“Dall’inizio del suo mandato, l’assessore regionale ai trasporti, Claudia Maria Terzi, della Lega, non voleva convocare la Conferenza regionale Tpl perché, a suo dire, i tavoli più adeguati, in quanto più inclusivi, sarebbero stati quelli di Quadrante, venendo meno alla Legge regionale 6/2012. Alla Conferenza regionale Tpl di luglio 2022 l’assessore Terzi ha però sostenuto che non vorrà convocare i Tavoli di Quadrante perché popolati dai comitati pendolari, che lei non intende riconoscere tra gli stakeholders. Ci spieghi cosa intendono lei e la Lega quando dicono: ‘prima gli italiani'” ha aggiunto citando uno slogan elettorale della Lega.“Intendono i reali bisogni degli italiani, come ad esempio quelli dei viaggiatori lecitamente costituiti in comitati oppure, più probabilmente, i bisogni di gruppi di cittadini più vicini al centrodestra come, ad esempio, i cacciatori del nord della Lombardia?” si è chiesto l’esponente pentastellato.