Lega, Salvini: Sergio Pirozzi responsabile Dipartimento emergenze

Nuovo dipartimento "Eventi Emergenziali e Protezione Civile"

Roma, 13 lug. (askanews) – “Sergio Pirozzi sarà un capo dipartimento che lavorerà gomito a gomito con i governatori, con gli 800 sindaci, con i parlamentari e con l’intero gruppo degli europarlamentari della Lega, perché purtroppo il tema del dissesto idrogeologico da Nord a Sud è un tema urgente e nel Pnrr ci sono delle risorse da usare bene”. Lo ha detto Matteo Salvini, presentando alla Camera il nuovo dipartimento della Lega “Eventi Emergenziali e Protezione Civile”, presieduto da Sergio Pirozzi, consigliere regionale del Lazio, ex sindaco di Amatrice, entrato nel Carroccio.“L’esperienza di Sergio, durante il terremoto nel Centro Italia, potrà essere utile a tanti sindaci e a tanti amministratori locali di tutta Italia”, ha aggiunto sottolineando che “con tutto il centro destra bisogna individuare il prima possibile un candidato governatore per il Lazio per lasciarsi alle spalle l’era Zingaretti”.