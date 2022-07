Mercoledì 13 luglio 2022 - 13:29

Lega Lazio dà benvenuto a Pirozzi: vitale per la Regione

Orgogliosi che sia parte del gruppo consiliare del partito

CONDIVIDI SU:





















Roma, 13 lug. (askanews) – “Il ‘sindaco coraggio’ Sergio Pirozzi, simbolo di umanità, sofferenza e determinazione delle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia, sarà vitale non solo per il Lazio, ma soprattutto per accendere finalmente i riflettori sulle emergenze a livello nazionale ed europeo, partendo dalla prevenzione e dagli investimenti necessari per la Protezione civile. Siamo orgogliosi che il Responsabile nazionale del dipartimento Eventi emergenziali e Protezione civile della Lega sia parte integrante del gruppo consiliare del partito”. Lo affermano il capogruppo Angelo Tripodi e i consiglieri regionali del Lazio della Lega Daniele Giannini, Laura Cartaginese, Pasquale Ciacciarelli e Giuseppe Cangemi.