Il consiglio nazionale del M5S medita sulla fiducia al Governo

In vista del voto sul Dl Aiuti domani in Senato

Roma, 13 lug. (askanews) – È iniziato il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle nella sede di Campo Marzio. Il Cn è stato convocato dal presidente Giuseppe Conte per esporre la propria posizione dopo le parole del premier Mario Draghi seguite all’incontro con i sindacati sui temi sociali.Il confronto in sede di consiglio servirà a svolgere una prima valutazione collegiale sulle risposte del premier in vista del voto di fiducia di domani nell’aula del Senato sul dl Aiuti.In giornata ci sarà il delicato confronto con i senatori che dovranno esprimersi.Cos/Int13