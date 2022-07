Martedì 12 luglio 2022 - 17:29

Zaia: ok a legge su fotovoltaico in Veneto, norma di buon senso

"Grazie alla mia squadra"

CONDIVIDI SU:





















Venezia, 12 lug. (askanews) – “Ringrazio il Consiglio regionale, e in particolare la mia squadra e la maggioranza, per aver approvato una legge che vuole portare sì il Veneto a produrre più energia rinnovabile con gli impianti fotovoltaici, ma rispettando il paesaggio e i nostri preziosi terreni agricoli”. E’ questo il commento del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, all’approvazione in Consiglio regionale della legge sul fotovoltaico.“Un grazie va anche ai colleghi di Giunta – aggiunge Zaia – che hanno portato avanti un ottimo lavoro di squadra”.“E’ stata approvata una norma di buonsenso – conclude Zaia – per dare delle regole equilibrate ad uno sviluppo che rischiava di creare evidenti problemi al territorio della nostra bellissima regione”.