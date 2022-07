Martedì 12 luglio 2022 - 11:35

Sicilia, Trizzino (azione): al lavoro per progetto liberale

Basta tatticismi

Roma, 12 lug. (askanews) – “In Sicilia non asseconderemo il gioco tattico delle alleanze dei partiti di destra e sinistra. Noi stiamo lavorando su un progetto che deve restituire centralità alla Sicilia in termini di investimenti ed opere di efficientamento tecnologico e potenziamento delle infrastrutture. Azione è consapevole che il prototipo politico che si riuscirà a realizzare per le regionali siciliane potrà diventare modello politico da esportare a livello nazionale. Faremo convergere sul nostro programma liberale e democratico l’interesse dei gruppi politici che lo vorranno condividere, dei movimenti civici che sono molto determinati ad affermare le proprie idee e di tutte quelle forze giovanili che oggi si sentono tagliate fuori dalla politica”. Lo dichiara Giorgio Trizzino, deputato di Azione.“Azione è consapevole che sono i giovani la risorsa su cui bisogna investire ma riportando davvero in Sicilia i posti di lavoro e ritiene che i termovalorizzatori, il rigassificatore, il Ponte sullo stretto, i nuovi porti di Gela ed Augusta sono altrettanto fondamentali quanto una politica che fonda le proprie basi sulla ricerca di investimenti da parte di operatori stranieri su farmaceutica, agricoltura, elettronica, impianti per captare energie alternative. I siciliani – aggiunge Trizzino – non vogliono ‘sopravvivere’ con il reddito di cittadinanza ma vogliono ‘vivere’ pagando le tasse e lavorando per costruire il futuro della propria regione. Azione si impegna a riportare in Sicilia non soltanto i siciliani che sono dovuti migrare all’estero, ma anche l’interesse degli investitori internazionali e di tutte quelle forze sane che crederanno nel nostro progetto politico”