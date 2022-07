Martedì 12 luglio 2022 - 11:00

Governo, Toti: deve andare avanti con o senza M5s

'Basta parlare di verifiche: se serve pronti a dare una mano'

Genova, 12 lug. (askanews) – “Il governo deve andare avanti, con o senza M5s. Basta parlare di verifiche e riti del passato: se c’è bisogno, siamo tutti disponibili a dare una mano a questo governo, senza chiedere nulla in cambio”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti, questa mattina a Genova a margine di un convegno.“Solo un movimento di irresponsabili – ha aggiunto Toti – può pensare che, per il proprio piccolo tornaconto di bottega, si possa far saltare uno sforzo generale del Paese, delle forze politiche e di tutte le forze sociali. Non è possibile immaginare la fine del governo Draghi – ha concluso il governatore ligure – con la guerra alle porte, le aziende che chiudono per la crisi energetica, le bollette che stanno falcidiando il potere d’acquisto delle famiglie, un’inflazione all’8 per cento e le gigantesche opportunità del Pnrr da cogliere”.