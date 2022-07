Martedì 12 luglio 2022 - 14:33

Autonomia, Gelmini: serve a traghettarci nel federalismo fiscale

"Il cui completamento è previsto dal Pnrr"

Roma, 12 lug. (askanews) – “Oggi l’autonomia differenziata non è più solo una richiesta delle regioni del nord e neanche solo di quelle governate dal centro-destra: al Veneto, alla Lombardia e all’Emilia-Romagna, si sono aggiunte la Toscana, la Liguria e il Piemonte”. Lo ha ricordato Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, in video collegamento con il Forum Think Tank Liguria 2030, organizzato a Genova da The European House – Ambrosetti.Secondo Gelmini “è necessario sfatare anche alcuni falsi ‘miti’. La legge quadro sull’autonomia che il mio ministero sta predisponendo è una occasione di valorizzazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione politica e amministrativa delle regioni. L’autonomia oggi realizzabile non è una sfida sull’accaparramento delle risorse, ma è una sfida sull’efficienza e sull’efficacia dell’azione pubblica. E serve a traghettarci nel federalismo fiscale che è una riforma prevista da una legge delega del 2009 e il cui completamento è previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.