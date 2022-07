Lunedì 11 luglio 2022 - 11:51

Roma, Gasparri (FI): responsabilità grillini e Pd su quanto accade

"Doveroso indagare su possibili cause criminali incendi"

Roma, 11 lug. (askanews) – “Doveroso indagare su possibili cause criminali degli incendi che da settimane devastano Roma. Giuste anche le preoccupazioni per possibili eventi colposi e non dolosi. Ma non si cerchi di cancellare, con il richiamo al ‘complotto’, la situazione di emergenza che vive la Capitale. Da mesi i rifiuti sparsi nelle strade sono aumentati ovunque. I cinghiali apparsi nella devastante era Raggi si sono moltiplicati nella già fallimentare stagione di Gualtieri. Li hanno portati i camorristi? Certo serve il termovalorizzatore, a cui Forza Italia è sempre stata favorevole, ma nell’attesa, che sarà purtroppo non breve, che si fa? La deprecazione dei complotti? Zingaretti, del Pd come Gualtieri, guida la Regione Lazio da circa 10 anni e nulla ha fatto per affrontare l’emergenza rifiuti avendo precisi doveri in materia. Ci sono responsabilità precise di grillini e Pd in quanto sta accadendo e che lo stesso governo non può ignorare vista la incapacità di Regione e Comune emersa anche in questa drammatica fase. Occorrono interventi immediati non solo doverosi progetti per il futuro”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia.