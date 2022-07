Lunedì 11 luglio 2022 - 13:27

Covid,De Luca: controlli in aeroporto su chi arriva dall’estero

Probabilmente dovremo fare un'ordinanza

Napoli, 11 lug. (askanews) – L’aumento dei contagi da Covid in Campania continua a preoccupare il presidente della regione Vincenzo De Luca, il quale ha svelato che “Probabilmente dovremo fare un’ordinanza per obbligare a fare i controlli negli aeroporti di tutti quelli che vengono dall’estero a fine agosto, altrimenti noi avremo mesi di settembre e ottobre estremamente pesanti”. Il governatore, intervenendo, ad Ischia, alla presentazione del progetto per l’ampliamento dell’ospedale Rizzoli, ha evidenziato che “noi ci aspettiamo per fine luglio di raggiungere il plateau, la soglia di stabilizzazione dei contagi, ma già siamo preoccupati per quelli che torneranno in Italia dopo essere andati in ferie in altre parti del mondo”.“Chiedo di essere prudenti di mantenere la mascherina. E’ evidente che non possiamo chiudere l’Italia, siamo tutti stanchi, stremati e abbiamo bisogno di rilanciare l’economia, ma questo richiede un grande senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini, altrimenti davvero ci facciamo male” conclude De Luca.