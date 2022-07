Venerdì 8 luglio 2022 - 18:17

Milano, Lega: Ztl all’Isola danno economico per commercianti

Provvedimento molto discutibile sia nel merito sia nel metodo

CONDIVIDI SU:





















Milano, 8 lug. (askanews) – “La Ztl nel quartiere Isola, istituita contro il parere dei commercianti e senza coinvolgere e ascoltare loro e i cittadini nel percorso, dimostra ancora una volta quanto dalle parti di Palazzo Marino e del Municipio 9 siano scollegati dalla realtà. Anche perché è una decisione molto impattante e che rischia di causare importanti danni economici ai pubblici esercizi della zona”. Lo hanno scritto in una nota Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega e assessore regionale, e Deborah Giovanati, vicecapogruppo a Palazzo Marino.“Si tratta – hanno proseguito Bolognini e Giovanati – di un provvedimento molto discutibile sia nel merito, sia nel metodo. Nel concreto, un’isola pedonale così ampia non può che impattare in maniera negativa sui cittadini e sugli esercizi commerciali della zona, oltre ad avere effetti distorsivi verso tutte quelle attività adiacenti l’area della Ztl. Inoltre, ancora una volta e alla faccia del tanto sbandierato ‘coinvolgimento’, non si sono voluti ascoltare né i cittadini, né i commercianti della zona, i quali si erano espressi in maniera contraria all’idea con una raccolta firme a cui avevano aderito il 76% di loro. Una percentuale che non dava adito a dubbi e che è stata bellamente ignorata dal Municipio 9 e da Palazzo Marino”.“Come Lega – hanno concluso -, siamo senza alcun dubbio dalla parte dei commercianti della zona e condividiamo con loro le numerose perplessità sulla Ztl nel quartiere, che farà sicuramente contenta Greta Thunberg, ma di certo non chi lì abita e lavora”.