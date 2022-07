Venerdì 8 luglio 2022 - 12:49

Malanchini(R.Lombardia): cooperative fondamentali e attuli

Sia nel processo produttivo sia nella gestione dei servizi sociali

CONDIVIDI SU:





















Milano, 8 lug. (askanews) – È stato il consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza, Giovanni Malanchini, a rappresentare il Consiglio regionale della Lombardia all’Assemblea nazionale di Confcooperative Lavoro e Servizi. Presenti il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini, il sottosegretario allo Sviluppo economico Anna Ascani, il vicepresidente della Regione Lazio Davide Leodori, la presidente della Commissione VIII della Camera (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) Alessia Rotta. Alla presenza del presidente di Confcooperative Maurizio Gardini è stato rieletto presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Massimo Stronati. Novità per la Lombardia, che vede eleggere Marco Ferri vice presidente.“Le cooperative – ha osservato Malanchini – sono parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo e svolgono un compito fondamentale di sviluppo, sia nel processo produttivo che nella gestione dei servizi sociali. La nostra Regione riconosce l’importanza e l’attualità del servizio svolto dal mondo cooperativo come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere”.Siamo i primi, ha proseguito il rappresentante del Pirellone, “ad aver attivato un bando per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde che sostiene programmi di investimento e Il consolidamento, messa in sicurezza e rilancio delle imprese cooperative lombarde: oltre 16 milioni di euro stanziati per finanziare 48 progetti. Ha riscosso molto successo anche il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, fortemente richiesto, sul quale Regione Lombardia ha investito quasi 9 milioni di euro”.“Ho auspicato”, ha aggiunto Malanchini, “che l’intensa e prolifica collaborazione possa continuare e rinforzarsi per affrontare i temi più urgenti del mondo del lavoro: la sicurezza sul lavoro, l’impiego dei giovani e la formazione professionale, le sfide della transizione ecologica ed energetica e della conversione dei modelli produttivi”. Il consigliere segretario, infine, ha espresso la sua “soddisfazione per l’elezione a vice presidente nazionale del bergamasco Marco Ferri, già presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi della Lombardia. La Lombardia sarà rappresentata con competenza e passione”.