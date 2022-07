Venerdì 8 luglio 2022 - 15:07

Lombardia, Pase(Lega): usare acque reflue depurate per usi agricoli

Oggi vengono in gran parte scaricate nei fiumi

Milano, 8 lug. (askanews) – “L’acqua per gli usi domestici in Lombardia c’è ed è di ottima qualità. Quest’anno particolarmente siccitoso ha messo in crisi invece gli invasi naturali (laghi e fiumi) determinando difficoltà di approvigionamento per gli usi agricoli e industriali. Per rispondere a questa emergenza occorre agire su due fronti: da un lato migliorare la nostra capacità di trattenere le acque piovane realizzando nuovi invasi e dall’altro utilizzare maggiormente le acque reflue depurate per usi agricoli e industriali”. Lo ha evidenziato Riccardo Pase (Lega), presidente della Commissione Ambiente della Lobardia, che ha aperto i lavori del convegno “Il sistema dell’acqua circolare” svoltosi oggi presso la sede del Cao all’Idroscalo di Milano.Sono intervenuti il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti, l’Assessore al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni, il Presidente di CAP Alessandro Russo, il Presidente di ARPA Lombardia Stefano Cecchin, il Direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente Fabrizio Piccarolo e Giordano Giorni di Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale). Hanno partecipato inoltre numerosi stakeholders e responsabili delle aziende lombarde di servizi idrici.“Oggi l’acqua che esce dagli impianti di depurazione viene in gran parte scaricata nei fiumi mentre potrebbe essere captata direttamente e utilizzata a fini irrigui e industriali. E’ evidente che anche i cittadini e le famiglie devono fare la loro parte: dobbiamo tutti abituarci a considerare l’acqua una risorsa limitata da utilizzare con attenzione” ha aggiunto Pase invitando le istituzioni, aziende di servizi idrici, imprese e cittadini a fare squadra per “vincere la sfida di garantire ai lombardi tutta l’acqua che serve sia per il consumo domestico che per l’agricoltura e le imprese manifatturiere”.I lombardi consumano mediamente 215 litri pro capite/giorno, rispetto ad una media europea di 125 litri. Di tutta l’acqua consumata in Lombardia, il 51% viene utilizzato per consumi agricoli, il 21% per le imprese manifatturiere e il 20% per il consumo domestico. Il Pnrr ha previsto investimenti per 4,4 miliardi di euro sul potenziamento del ciclo delle acque dagli invasi alle reti di distribuzione e agli impianti di depurazione. Di questi fondi, 3,5 miliardi sono destinati alle società del servizio idrico integrato. Regione Lombardia ha stanziato in aggiunta fondi propri.