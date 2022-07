Venerdì 8 luglio 2022 - 16:29

Governo, Conte: urgenze sono oggi. Azioni su priorità o M5S fuori

Non possiamo accettare questa situazione senza intervenire

CONDIVIDI SU:





















Roma, 8 lug. (askanews) – “Le urgenze sono oggi. Quando dico che il premier Draghi di fronte a un documento così serio deve poter dare delle risposte concrete, è ovvio che deve fare delle verifiche” ma “non possiamo aspettare” né “mesi” né “settimane”. Così il presidente M5S, Giuseppe Conte, a Bisceglie in occasione di Digithon 2022. “Noi ci siamo se la risposta è sì” altrimenti se la risposta dovesse essere no, “noi non ci siamo ma per responsabilità”, ha sottolineato.Nel documento consegnato a Mario Draghi, “non troverete premure M5S, né un libro dei sogni, qui trovate le urgenze del Paese. E se a queste urgenze, in una situazione serissima, drammatica, non diamo una risposta, capite che non ci sono le condizioni per continuare a condividere una responsabilità rispetto a processi decisionali in cui noi siamo stati marginali. Siamo in un governo di unità nazionale, ma il vero discrimine è: rispetto a quelle priorità e urgenze c’è non tanto il desiderio ma la concreta determinazione ad affrontarle adesso” perché “altrimenti la situazione peggiorerà e questa responsabilità di aspettare che peggiori senza intervenire, non la possiamo condividere”, ha detto.