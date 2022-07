Venerdì 8 luglio 2022 - 16:45

Fedriga negli Usa: puntiamo su start up per sviluppo Fvg

Visita ai corregionali negli Stati Uniti

Trieste, 8 lug. (askanews) – “Habitat per l’innovazione tecnologica e comprensorio per le start up: il New Lab di New York è un modello di riferimento che dà ottimi suggerimenti alla riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste”. Lo ha affermato negli Stati Uniti il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, in visita alle comunità di corregionali.Con i suoi 26mila metri quadrati flessibili e oltre 800 imprenditori il contesto imperniato sul Brooklyn Navy Yard ha avviato ad aprile una call per la candidatura di startup e imprenditori all’avanguardia. “È una filosofia vincente sulla quale il Friuli Venezia Giulia ha avviato da tempo una scommessa strategica”, ha osservato il governatore, che ha evidenziato anche un’altra analogia suggestiva, quella con il New Yard, il modernissimo parco industriale di Brooklyn che rappresentava il più famoso impianto di costruzione navale della nazione. “Quello che fu l’affaccio portuale di Trieste sta già cambiando volto e ambisce a diventare un attrattore di impresa e conoscenza ad altissimo valore aggiunto e un epicentro direzionale avanzato in cui pubblico e privato possono alimentarsi reciprocamente. New York rappresenta un banchmark che ci dà fiducia e che stimola ad alzare l’asticella”.Fedriga, insieme all’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha avuto un incontro con eccellenze dei corregionali all’estero nella celebre sede legale Gibbons nel corso del quale si è confrontato sulle opportunità offerte dalle competenze di ciascuno nei rispettivi settori per valorizzare le esperienze di successo in chiave di promozione del Friuli Venezia Giulia e di interfaccia con le attività produttive e culturali della regione.