Conte: pretendiamo da Draghi un cambio di passo immediato

"M5s è nato per difendere ad ogni costo e in ogni momento bisogni reali dei cittadini"

Roma, 8 lug. (askanews) – “Abbiamo consegnato un documento al premier Draghi in cui pretendiamo un cambio di passo immediato per sostenere davvero famiglie e imprese travolte dalla crisi.Servono segnali immediati. Nessuno si salverà da crisi e inflazione con un bonus una tantum da 200 euro. Il Movimento 5 Stelle è nato per difendere i diritti dei cittadini e rispondere ai loro bisogni reali. Ad ogni costo, in ogni momento”. Lo afferma via social il presidente M5s Giuseppe Conte.Tor/Int14