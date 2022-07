Venerdì 8 luglio 2022 - 13:35

Abe, Moratti: premier lungimirante e attento a Europa e Italia

Giornata molto triste, sua violenta uccisione è duro colpo

CONDIVIDI SU:





















Milano, 8 lug. (askanews) – “Shinzo Abe è stato un premier lungimirante e attento a tutte le dinamiche politiche, commerciali e diplomatiche tra il Giappone e l’Europa e tra il Giappone e l’Italia”. Lo ha scritto sui social la vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, che si dice “particolarmente” colpita dalla notizia dell’uccisione dell’ex premier giapponese per avere conosciuto personalmente Abe in occasione della realizzazione del Kyoto Science Center e attraverso la “proficua collaborazione per l’assegnazione di Expo 2015 a Milano”.La notizia della sua morte, “per di più in tragiche circostanze come quelle di un attentato, rende questa giornata molto triste” ha aggiunto Moratti. “Proprio in un momento in cui il mondo è chiamato alla ripartenza dopo il trauma della pandemia Covid e si cerca di ristabilire un equilibrio nella crisi che ha portato all’invasione russa in Ucraina, la violenta uccisione di Shinzo Abe è un duro colpo” ha proseguito.“Mi lega tra l’altro al Giappone un grande affetto: in primis per l’onorificenza di Dama di I Classe dell’Ordine del Sol Levante, ma anche per il gemellaggio che da tempo lega le città di Milano e Osaka. Un gemellaggio che da sindaco ho promosso e consolidato ulteriormente” ha concluso.