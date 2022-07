Venerdì 8 luglio 2022 - 11:52

Abe, Draghi: Italia sconvolta per terribile attentato

"Abe è stato grande protagonista, da lui visione riformatrice"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 8 lug. (askanews) – “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’Italia è sconvolta per il terribile attentato, che colpisce il Giappone, il suo libero dibattito democratico. Abe è stato un grande protagonista della vita politica giapponese e internazionale degli ultimi decenni, grazie al suo spirito innovatore, alla sua visione riformatrice. L’Italia si stringe ai suoi cari, al Governo e all’intero popolo giapponese”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.